Bankräuber nach kurzer Flucht gefasst

Am Donnerstag zur Mittagszeit hat ein Mann eine Bankfiliale in der Sonnleithnergasse in Favoriten überfallen. Der Tatverdächtige soll die Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt haben. Anschließend hat der Räuber mitsamt der Beute in unbekannter Höhe die Flucht ergriffen.

Große Alarmfahndung

Um 12.26 Uhr ging bei der Landesleitzentrale der Wiener Polizei deshalb ein Überfallsalarm ein. Mehr als 15 Streifenbesatzungen der Stadtpolizeikommanden Favoriten, Margareten und Simmering, der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), der WEGA, der Polizeidiensthundeeinheit und des Einsatzkommandos Cobra beteiligten sich an der sofort eingeleiteten Alarmfahndung, die bald erfolgreich beendet werden konnte.

Von den Beamten aus Favoriten wurde am Fluchtweg ein Teil der Beute, die der Täter offenbar verloren hatte, sichergestellt werden. Der 25-Jährige konnte nach kurzer Flucht um 13.10 Uhr von Beamten der WEGA und der EGS in der Knöllgasse festgenommen werden.

Die Raubgruppe des Landeskriminalamts führt die Ermittlungen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)