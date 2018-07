Bauarbeiten verursachen Stau-Chaos in Wiener City

Laut ÖAMTC wird es ab 23. Juli bis Ende August wegen Gleisarbeiten zu teils erheblichen Beeinträchtigungen rund um Franz-Josefs-Kai, Ring, Praterstraße und Untere Donaustraße kommen.

So werden in den ersten zwei Wochen tagsüber auf dem Ring zwischen Urania und Stadtpark eine Fahrspur (in der Nacht ab 22.00 Uhr zwei), auf dem Franz-Josefs-Kai vor dem Julius-Raab-Platz und auf der Aspernbrücke ebenfalls jeweils ein Fahrstreifen gesperrt.

In weiterer Folge werden bis 16. August dann zwei Fahrstreifen auf dem Ring im genannten Abschnitt nicht befahrbar sein, berichtet der ÖAMTC.

Staus im Frühverkehr

Vor allem im Früh- und Nachmittagsverkehr erwarten die Experten teils erhebliche Verzögerungen auf der Unteren Donaustraße, der Praterstraße und auf dem Franz-Josefs-Kai.

Es wird empfohlen, großräumig den betroffenen Abschnitten in der Wiener Innenstadt auszuweichen.



