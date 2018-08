Bauarbeiter stürzt in Wien-Landstraße in den Tod

Dramatische Szenen am Donnerstagmorgen in der Erdberger Lände: Ein Bauarbeiter stürzte kurz vor 9 Uhr mehrere Meter in die Tiefe. Die alarmierten Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung waren binnen Minuten vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben allerdings erfolglos. Der etwa 35-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Nähere Informationen zu den Umständen der tragischen Ereignisse sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

