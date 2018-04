Baustellen-Hotspots zu den Feiertagen!

Die Wiener Linien nutzen die Feiertage rund um Pfingsten und Christi Himmelfahrt, um am Ring im Abschnitt zwischen Babenbergerstraße und Schottengasse über 1.000 Meter Gleise zu tauschen. Die Vorarbeiten haben am 23. April unter laufendem Betrieb begonnen. Dabei werden nachts zwei Fahrstreifen in Anspruch genommen. Vom 9.5. bis 22.5. wird auf der Ringstraße beidseitig gearbeitet. Daher ist eine Sperre zwischen Babenbergerstraße und Stadiongasse erforderlich.

Bei den Arbeiten in der äußeren Währinger Straße zwischen Gürtel und Gersthof werden von 22. Mai bis 31. August insgesamt 1.700 Laufmeter Wasserrohre getauscht. Dazu wird der Verkehr stadteinwärts von der Simonygasse über Währinger Straße – Aumannplatz – Gentzgasse als Einbahn geführt, stadtauswärts wird die Währinger Straße vom Gürtel über Aumannplatz bis Gentzgasse ebenfalls zur Einbahn.

Neugestaltung der Favoritenstraße

In Favoriten sorgt die Verlängerung der U1 auch an der Oberfläche für umfangreiche Bauarbeiten. Die Arbeiten zur Instandsetzung und Neugestaltung der Favoritenstraße haben bereits begonnen und werden noch bis Dezember dauern. In den Sommerferien kommt es zu einer teilweisen Einbahnführung der Favoritenstraße stadtauswärts im Bereich zwischen Franz-Koci-Straße und Alaudagasse.

Ebenfalls im Sommer wird es großangelegte Sanierungen des Straßenbaus, der Gleise und der Wasserrohre in der Hadikgasse geben. Rund um den Matzleinsdorfer Platz haben die Vorarbeiten für das U2/U5-Linienkreuz bereits im Jänner begonnen, eine nächste Umstellung der Verkehrsführung ist für Juni geplant.

Ab Juli City und Zubringer ohne Baustelle

Großer Lichtblick: Ab Juli 2018 wird es in und rund um die City keine einzige Baustelle geben, auch auf den großen Zubringerrouten wie der A4 und der Wagramerstraße (Konferenzzentrum) wird kein einziger Stein umgedreht.

(red)