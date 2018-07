Beachvolleyball-Zirkus gastiert auf der Insel

Von 1. bis 5. August wird auf der Donauinsel wieder gepritscht, gebaggert und gesmasht: Nach den Beachvolleyball-WM 2017 kehrt der Sand-Zirkus heuer mit dem „A1 Major Vienna“ auf die Insel zurück.

Vier Plätze bleiben nach dem Event, können gratis genutzt werden

100.000 Besucher werden laut Veranstalter Hannes Jagerhofer erwartet. Insgesamt umfasst das Veranstaltungsgelände 49.000 m2 – inklusive der vier Side Courts. Und wie Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) gestern bekannt gab, bleiben diese vier Plätze auch nach dem Tournier erhalten und können künftig gratis genutzt werden. Macht Sinn, schließlich kommen die Majors auch 2019 und 2020 fix nach Wien.

"Die Beachvolleyball-WM im Vorjahr war ein Riesenfest für Zig-Tausende Zuschauer. Wer weiß? Vielleicht waren ja auch die künftigen Nachfolger unserer Silbermedaillen-Gewinner Clemens Doppler und Alexander Horst unter den jungen Zuschauern. Fix ist: Die neuen Plätze werden den Beachvolleyball-Hype in Wien weiter fördern", so Wiens Sport-Stadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Spiel, Satz und Sieg für die Wirtschaft

Und davon profitiert auch die Wirtschaft, so Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ): Die WM 2017 brachte 55.000 Nächtigungen, 11 Mio. € Umsatz und 74 Mio. € an internationalem Werbewert.

Der Eintritt zum A1 Major Vienna presented by Swatch bleibt – in guter, alter Tradition – frei. Ein Comeback feiern heuer die sogenannten „Boardingpässe", die den Zutritt zum Gelände garantieren (Gewinnmöglichkeit zur Kaufoption bis 18. Juli unter www.boardingpass.at).

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Tickets für die Finalspiele am Samstag und Sonntag zu erwerben (www.wien-ticket.at). Auch ein kleines Kontingent an VIP-Tickets ist noch verfügbar (tickets.beachmajors.com). Und wer es gar nicht auf die Donauinsel schafft: Der ORF überträgt in diesem Jahr neun Stunden live!

(ck)