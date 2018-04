Beamtin liebt Häftling: 'Lernte sie draußen kennen'

Ausgerechnet im Krankenstand war eine Beamtin aus dem Häfen Simmering mit einem Ex-Insassen händchenhaltend gesehen worden („Heute“ berichtete).

Umfrage Beziehung zwischen Beamtin und Ex-Häftling - OK oder nicht? Absolut daneben!

Geht eher nicht, vor allem wenn Sie erst ein Jahr dabei ist.

Ein bissl seltsam ist es.

Ich sehe da gar kein Problem - voll OK.

Der entlassene Simmering-Insasse sagt jetzt gegenüber "Heute": „Wir lernten uns erst nach meiner Haft zufällig kennen.“ Die 23-Jährige streitet die Beziehung weiterhin ab, sagt über die Sichtung im Krankenstand: "Das war nur mein Cousin."

Ein Personalvertreter: „Sie hat erst vor 15 Monaten die Prüfung gemacht, hat bzw. hatte bereits einige Affären in der Justizanstalt Simmering. Und natürlich wusste sie, wer der Herr ist. Er nimmt sie in Schutz, ist klar. Witzig ist, dass sie weiterhin nur vom Cousin spricht. Sie hat generell einen sehr lockeren Umgang mit Beamten und Häftlingen. Sie hätte aufgrund der vielen Fehltage in Ausbildungsphase 2 laut Ausbildungsverordnung gar nicht Beamtin werden dürfen. Denn alleine in Simmering hatte sie mehr als 15 Fehltage (=Maximum), da sind etwaige aus Stein gar nicht dabei."

