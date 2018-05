Beauty-Doc will für Begräbnis spenden

Dieses Schicksal berührt ganz Wien. Verzweifelt wandte sich die Familie von Silvia G. nach deren Tod an "Heute". Die tragische Geschichte: Die Dreifach-Mama verlor am 28. April ihren jahrelangen Kampf gegen den Brustkrebs. Der letzte Wunsch der Mutter von Kevin (13), Steven (14) und Ashley (15): eine Urnen-Bestattung am Zentralfriedhof. Doch: Die 3.000 bis 4.500 Euro, die das kostet, hat die Familie nicht, so Silvias Schwägerin Jennyfer S.

Schönheitschirurg Worseg: "Da kann man nur weinen und helfen"

Zahlreiche "Heute"-Leser wollen der verzweifelten Familie helfen. Unter ihnen ist auch Schöncheitschirurg Artur Worseg: "Da stehen einem einfach die Tränen in den Augen, da kann man nur helfen. Ich beteilige mich gern mit 1.000 Euro an den Begräbniskosten", so der Beauty-Doc mit Herz zu "Heute". Bis zum Termin mit dem Bestatter am 9. Mai ist nicht mehr viel Zeit. Wer helfen will: lokalredaktion@heute.at.



(gem)