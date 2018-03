Beicht-Stress: Sünder rennen Steffl die Türen ein

In der Dompfarre St. Stephan ist besonders zu Ostern der Andrang auf das "Beicht- und Aussprachezimmer" groß. Es bilden sich lange Schlangen an Menschen, die ihre Sünden loswerden wollen.

Der "ORF" hat nachgefragt: Grund ist neben Ostern auch die Tatsache, dass man im Stephansdom in 50 Sprachen beichten kann. Die verlängerten Öffnungszeiten (bis zum Sommer täglich von 7 - 21.45 Uhr) kommen den Gläubigen sehr entgegen. Eigene und über 60 zusätzliche Priester bewältigen den herrschenden "Beicht-Boom".

Ungeduldiges Klopfen

Anstatt im klassischen Beichtstuhl kann man mit dem Pfarrer auch gemütlich an einem Tisch sitzen. Im freundlichen Beicht- und Aussprachezimmer hat man die Wahl. Zu Ostern werden zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Allzu lange darf der Sünder aber nicht zum Beichten brauchen. Wer seine gesamte Lebensgeschichte aufzuarbeiten hat, wird mit der Ungeduld der draußen Wartenden konfrontiert: "Vor Ostern ist die Schlange wirklich lang. Wenn dann jemand nach Jahren oder Jahrzehnten alles auspacken will, wächst der Unmut derer, die noch beichten wollen. Die klopfen dann beizeiten ungeduldig an die Tür", erzählt Dompfarrer Toni Faber.

Schwieriges zum Psychologen

Neu in der Pfarre St. Stephan ist die Kooperation mit "spirituell-affinen" Therapeuten. Bei besonders schwierigen Fällen wird versucht, an Psychologen weiterzuvermitteln. "Wir haben eine Liste von Therapeuten und Psychiatern in den Beichtzimmern aufliegen, die spirituell-affin sind. So können wir Menschen weiterverweisen, wenn wir denken, dass eine zusätzliche Begleitung sinnvoll wäre. Die Weitervermittlung verläuft sehr vorsichtig und diskret", berichtet Toni Faber.

Anonyme Beichte?

Anonym Beichten wird in den modernen Beichtzimmern etwas schwieriger. Im Rest von Österreich ist noch der klassische Beichtstuhl verbreitet. Johann Pock von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien glaubt nicht, dass das ein Auslaufmodell ist: "Die Ohrenbeichte im Beichtstuhl hat noch lange nicht ausgedient. Ein Grund liegt hier wohl auch in der damit verbundenen Anonymität, die das Bekennen von persönlichen Sünden erleichtert", sagt er gegenüber dem "ORF".

Übrigens: Als "Buße" wird im Stephansdom nur noch selten das Beten von "Vater Unser" oder einem Rosenkranz empfohlen. Stattdessen wird empfohlen, "dem Herrgott zu danken, eine kleine Fürbitte oder eine andere Geste der Wiedergutmachung zu machen", so Faber. Geldspenden werden prinzipiell nicht zur Wiedergutmachung akzeptiert.

(red)