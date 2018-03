Beim Spielen: Zweijähriger Bub wird von Lkw erfasst

Ein 40-jähriger Lenker fuhr mit seinem Lkw am 26. März 2018 gegen 13:45 Uhr auf der Linzer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 2-jähriger Bub mit seinem Vater „Nachlaufen“ spielen und lief dabei in Richtung der vor ihm geparkten Fahrzeuge.

Das Kind stolperte und fiel auf die Fahrbahn. Der Lkw überrollte mit dem Hinterrad die Hand des Kindes. Der 2-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

(bai)