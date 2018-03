191-km/h-Raser schon wieder bekifft unterwegs

Erst am Sonntag hatte sich der Raser eine wilde Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei geliefert. Mit bis zu 191 Stundenkilometer jagte der 27-Jährige durch die Stadt, noch dazu hatte er einen Joint geraucht – "heute.at" berichtete.

Im Zuge seiner Flucht bretterte der Tatverdächtige unter anderem auch mit 131 km/h durch eine 30er-Zone, überfuhr Schutzwege, setzte waghalsige Manöver und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Erst durch ein gezieltes Rammmanöver konnte der Fahrer von den Beamten gestoppt und festgenommen werden.

Bei seiner Festnahme leistete er heftigen Widerstand und attackierte die Polizisten. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat und die Kennzeichentafeln seines Autos gestohlen waren. Bei der Befragung sagte der 27-Jährige, dass ihn österreichische Gesetze nicht interessieren.

Verkehrssünder sündigt weiter

Drei Tage später, bewies der junge Mann erneut, dass ihm offenbar wirklich alles egal ist. Am 28. Februar konnten Beamte der Landesverkehrsabteilung in der Aderklaaer Straße abermals das Fahrzeug des wenige Tage zuvor Festgenommenen wahrnehmen, wobei erneut gestohlene Kennzeichentafeln am Auto montiert waren. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt vor einer Werkstatt abgestellt.

Kurze Zeit später kam der 27-jährige Amtsbekannte zu seinem Auto und fuhr los. Bei der Anhaltung, die diesmal von zwei Streifenwägen durchgeführt wurde, um einen Fluchtversuch schon vorab zu unterbinden, stellte sich heraus, dass der führerscheinlose Lenker auch diesmal kurz vor Fahrantritt Suchtgift konsumiert hatte.

Alkomattest und amtsärztliche Untersuchung verweigerte er wie schon drei Tage zuvor und wurde aufgrund mehrerer Delikte angezeigt. Mittlerweile konnten dem Tatverdächtigen auch acht Tankbetrüge nachgewiesen werden.

