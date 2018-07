Bewaffneter Burka-Bankräuber auf der Flucht

Mit Sonnenbrille, Handschuhen und einer schwarzen Burka verkleidet, versuchte ein Unbekannter am Freitag eine Bankfiliale Am Spitz in Wien-Floridsdorf auszurauben.

Unmittelbar nach dem Betreten der Filiale gegen 8.25 Uhr bedrohte er einen Kunden (54 Jahre) sowie zwei Mitarbeiterinnen (17 bzw. 26 Jahre) mit einer Pistole.

Nachdem eine der Mitarbeiterinnen lautstark zu schreien begann, wurde der mutmaßliche Bankräuber nervös, steckte seine Waffe weg, nahm stattdessen einen Pfefferspray aus einem mitgeführten Trolley zur Hand und sprühte in Richtung des Kunden und der Mitarbeiterinnen.

Danach flüchtete er ohne Beute. Bei der sofort eingeleiteten Alarmfahndung konnte der Flüchtige vorerst nicht festgenommen werden. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Bilder des Tages

(red)