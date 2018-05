Bim-Fahrgast begrapschte Wienerin (21) am Busen

Sexuelle Belästigung am Staatsfeiertag: Eine Wienerin (21) stieg gegen 7 Uhr Früh am Quellenplatz (Favoriten) mit zwei Bekannten (23 und 24 Jahre) in eine Straßenbahn. Dort kam es dann zum Übergriff: Der betrunkene Verdächtige (39) begrapschte die 21-Jährige an der Brust und berührte sie im Gesicht. Die junge Frau schrie ihren Angreifer an. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen allen Beteiligten, der schließlich zu Handgreiflichkeiten führte.

Als die zu Hilfe gerufenen Polizisten den Sachverhalt klären wollten, war der 39-Jährige äußerst aggressiv und kam den Beamten – trotz mehrmaliger Aufforderung dies zu unterlassen – unangenehm nahe. Als ein Polizist den Ausweis des Mannes kontrollieren wollte, schlug dieser mit der Faust in seine Richtung. Der Beamte konnte den Schlag jedoch abblocken, der Angreifer wurde festgenommen. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und sexueller Belästigung angezeigt.

Aufgrund der Amtshandlung musste der Fahrbetrieb für kurze Zeit eingestellt werden.

