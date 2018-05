Bauarbeiten: Straßenbahn wird in Wien umgeleitet

Die Währinger Straße im 18. Bezirk in Wien wird zur Baustelle. Ab Dienstag müssen die Straßenbahnlinien umgeleitet werden. Die Linie 40 wird in beiden Richtungen zwischen Simonygasse und Gürtel über die Kreuzgasse geführt und ersetzt in diesem Zeitraum die Linie 42.

Straßenbahnen werden umgeleitet (Bild: Wiener Linien) Straßenbahnen werden umgeleitet (Bild: Wiener Linien)

Die Linie 41 fährt stadtauswärts die normale Strecke über die Währinger Straße. Stadteinwärts wird sie ebenfalls über die Kreuzgasse geführt. Für den gesperrten Straßenbahnabschnitt zwischen Gersthofer Platzl und Gürtel stadteinwärts wird ein Zusatzverkehr mit Bussen über die Währinger Straße, den Aumannplatz und die Gentzgasse eingerichtet. Ab 13. August fahren die Straßenbahnen in Wien-Währing dann wieder wie gewohnt.

Auto-Umleitung

Auch Autos werden umgeleitet: Der PKW-Verkehr wird stadteinwärts von der Simonygasse über Währinger Straße – Aumannplatz – Gentzgasse als Einbahn geführt, stadtauswärts vom Gürtel über Währinger Straße – Aumannplatz – Gentzgasse ebenfalls als Einbahn.

U4-Sperre am Pfingstwochenende

Öffi-Fahrer müssen am Wochenende mit Verzögerungen auf der Linie U4 rechnen: Die U-Bahn ist zwischen Margaretengürtel und Karlsplatz gesperrt, Grund sind ebenfalls Bauarbeiten.

(pet)