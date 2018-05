32-Jähriger in Wohnung erstochen aufgefunden

Am Mittwoch sind zwei Personen in die Polizeiinspektion Wattgasse gekommen und gaben den dortigen Beamten gegenüber an, dass sich ein 32-jähriger gemeinsamer Freund von ihnen seit einigen Tagen nicht melden würde. Sie seien deshalb sehr besorgt und hofften auf Hilfe von der Polizei.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring und der WEGA machten sich daraufhin auf den Weg zur Wohnung des 32-Jährigen, die sich in der Lienfeldergasse im 16. Bezirk befindet. Dort folgte die böse Überraschung: Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in seiner Wohnung auf. "Der Leichnam wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf", so die LPD Wien am Donnerstag. Alles weist demnach auf einen Mord hin.

Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hofmann, hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatwaffe, ein Messer, konnte in der Wohnung sichergestellt werden. Die Ermittlungen sind im Gange.

(red)