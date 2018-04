BMW-Tank explodierte: Vater und Sohn verletzt

Der türkische Staatsbürger (68) und sein 35-jähriger Sohn arbeiteten am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Seegasse (Alsergrund) an ihrem BMW. Sie reinigten die Benzinpumpe und wollten anschließend den Benzintank mit einem Nass-Sauger aussaugen. Dabei kam es plötzlich zu einer Stichflamme und Explosion.

Aufgrund der Explosion zersprang die rechte, vordere Scheibe, die Splitter flogen bis auf den gegenüberliegenden Gehsteig. Der 68-Jährige wurde mit Verbrennungen ersten Grades, sein Sohn mit Verbrennungen zweiten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

(cz)