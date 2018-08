Böllerwurf in Wien: Frauen taub, blind und entstellt

Nach unzähligen WM-Spielen kam es auf der Ottakringer Straße in Wien zu langen Partynächten der kroatischen Fans. Größtenteils blieb alles friedlich - doch leider ist es auch zu Ausschreitungen gekommen.

Am 7. Juli wurde die Situation in Ottakring brenzlig: Einige der randalierenden Fans warfen Böller und "Bengalische Feuer" in Richtung der einschreitenden Polizisten und in eine Menschengruppe. Dabei wurden zwei junge Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren durch einen Böllerwurf schwer verletzt. Der Knallkörper explodierte zwischen den Köpfen der Mädchen.

Beide Frauen erlitten Rissquetschwunden im Gesicht, ein schweres Explosionstrauma sowie Verlust des Gehörs (21-Jährige) bzw. vermutlich dauerhafter Verlust der Sehkraft auf

einem Auge (20-Jährige).

Polizei sucht Tatverdächtigen



Nun hat die Polizei einen Mann ausgeforscht, der unter dem dringenden Verdacht steht, die zwei Mädchen mit den Böllern verletzt zu haben. Durch die Beweissicherungsmaßnahmen bereits während des Polizeieinsatzes konnte ein Lichtbild des Tatverdächtigen angefertigt werden.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an die Polizeiinspektion Brunnengasse unter der Telefonnummer 01-31310 DW 24311 erbeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)