Brand: Feuerwehr rettet Familie vom Dach

"Wir haben vor Rauch nichts gesehen, es war wie in einem Film", erzählt Danijel I. (33). Mitten in der Nacht auf Mittwoch, gegen 3.45 Uhr, war in dem Wohnhaus Am Heidjöchl in der Donaustadt ein Brand ausgebrochen. Aus ihrer Wohnung im 3. Stock flüchtete I. mit seiner Frau und seinen drei Kindern (13, 11 und 3 Jahre alt) aufs Dach. "Die Feuerwehr hat uns mit einer Drehleiter gerettet", schildert I. die dramatische Nacht.

"Das Stiegenhaus war stark verraucht, die Bewohner konnten nicht aus ihren Wohnungen flüchten", heißt es von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten im Einsatz war. Rund eine Stunde lang bekämpften die Einsatzkräfte den Brand mit einer Löschleitung und entrauchten das Stiegenhaus. Zwei Bewohner mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Bewohner: "Es ist alles verraucht"

Am Tag danach ist die Jungfamilie bei Freunden untergekommen, hätte sich ein Ersatzquartier gewünscht. "Es ist komplett verraucht, da kann man nicht reingehen", so I. Sofort, gleich am Mittwoch um 7.30 Uhr, habe man mit Reinigungsarbeiten begonnen, "am Donnerstag sollten sie abgeschlossen sein", so Wiener Wohnen. Und: "Die Wohnungen waren vom Brand nicht betroffen." Der Brand hatte das Stiegenhaus betroffen. "Wir schauen, dass wir die Rußpartikel so schnell wie möglich aus dem Haus herausbekommen und unterstützen die Bewohner vor Ort", so Wiener Wohnen.

