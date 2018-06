34-Jähriger prügelt seine Mutter krankenhausreif

Wie die Polizei berichtet, passierte der Vorfall gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung in der Denisgasse in Wien-Brigittenau.

Die Frau stattete ihrem Sohn am Nachmittag einen Besuch ab, als der 34-Jährige sie plötzlich attackierte.

Der Mann ging auf seine Mutter los und schlug auf sie ein. Zudem versetzte er ihr auch mehrere Fußtritte. Nach dem Angriff verständigte er seinen Vater, der sofort die Polizei rief.

Sohn machte "wirren" Eindruck

Die 57-Jährige wurde noch in der Wohnung erstversorgt und anschließend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Sie befindet sich laut Polizei außer Lebensgefahr. Bei seiner Befragung machte der Sohn einen "wirren" Eindruck, zeigte sich aber geständig.

