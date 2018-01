Britischer Botschafter ist "keen on Wien"

Unter dem Hashtag "keenonWien" lässt der Botschafter des "United Kingdom" seine alte Heimat am Leben in Wien teilhaben.

Mehrmals täglich postet Turner für seine knapp 17.000 Follower Updates auf seinen Twitter und Instagram-Profilen. Neben Informationen zu aktuellen Meetings und Brexit-Gesprächen teilt er dabei immer wieder auch private Momentaufnahmen.

Dabei zeigt der Botschafter, dass er nicht nur diplomatisches Geschick, sondern auch ein Händchen für stimmungsvolle Schnappschüsse hat. Die so entstandenen Wien-Impressionen sendet der hoch aktive Social Media-Nutzer und passionierte Hobbyfotograf in die ganze Welt.

Egal ob vierbeinige Verkehrsteilnehmer, eingeschneite Fahrräder oder die von vielen gesuchte "Quelle der ewigen Jugend" – die Bilder Turners erzählen vom Leben in Wien und zeigen die Vielfalt der Hauptstadt. Schon bei seinem Amtsantritt zeigte sich der Diplomat sichtlich erfreut in Wien zu arbeiten und hatte damals erklärt: "Wien entdeckt man am besten beim Strawanzen."

Die "Heute"-Redaktion kann nur sagen "Please keep the pictures coming, Mister Ambassador".