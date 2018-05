Polizei fasst mutmaßliche Diebin, sucht nun ihr Opfer

Bereits 16. April 2018 gegen 21.30 Uhr wurde eine derzeit unbekannte Frau an der Kreuzung Brunnengasse (Bereich Brunnenmarkt) mit der Gaullachergasse von einer 27-Jährigen attackiert.

Die Tatverdächtige (im Foto oben) versuchte, dem Opfer die Umhängetasche zu entreißen. Doch die Frau wehrte sich vehement. Passanten eilten zu Hilfe, dann trat die mutmaßliche Diebin die Flucht an - ohne Beute. Bei der Attacke wurde das Opfer nicht verletzt, es erstattete daher wohl auch keine Anzeige. Doch die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Frau an, jetzt sitzt sie in Haft.

Die Polizei sucht nun das Opfer, das zum angegebenen Tatzeitpunkt von dieser 27-jährigen Frau attackiert wurde. Um Hinweise, bzw. Kontaktaufnahme mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Gruppe Kratochwil wird unter der Telefonnummer 01-31310-25800 gebeten.

