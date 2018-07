Bub (15) lief vor Auto: Schwer verletzt im Spital

Schwerer Unfall Sonntagabend in der Endresstraße in Wien-Liesing: Ein Wiener (57) bog von der Speisinger Straße in die Endresstraße stadteinwärts ein.

Plötzlich lief ein 15-Jähriger zwischen einem Baum und einem abgestellten Fahrzeug auf die Straße. Der 57-Jährige konnte trotz sofortiger Notbremsung das Auto nicht mehr stoppen. Der Jugendliche wurde von der Motorhaube erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Bub wurde mit einer Fraktur der Hüftpfanne, einer Schädelprellung und einer Rissquetschwunde an der Lippe vom "Christophorus"-Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(pet)