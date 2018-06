Bub (9) wehrt sich gegen Mitnahme durch Beamte

Seit Sommer 2017 leben der 1965 geborene Vater und sein Sohn Andrew (Name geändert) in Wien. Laut Angaben des US-Amerikaners flüchtete er vor der Mutter seines Kindes, weil diese angeblich Morddrohungen gegen ihn ausgestoßen hatte. Die Thailänderin lebt illegal in den USA, nach der Flucht ihres Lebensgefährten mit dem gemeinsamen Kind nach Wien – nach internationalem Recht eine Kindesentführung – beantragte die 1981 geborene Frau eine Rückführung, der stattgegeben wurde.

Heute, Donnerstag, um 6 Uhr Früh sollte Andrew, der im Dezember 2008 geboren wurde, von der Polizei per Gerichtsbeschluss aus der Wohnung des Vaters in Hietzing abgeholt werden: "Gleich drei Gerichtsvollzieher und vier Beamte stürmten hinein. Der Bub hat sich heftig gegen die Mitnahme gewehrt. Die Polizisten dürfen keine unmittelbare Gewalt ausüben. Zudem darf die Durchsetzung der Rückführung das Kindeswohl nicht gefährden. Das Ganze war klar rechtswidrig", erklärt der Anwalt des Vaters, Marco Nademleinsky. "Weder die Richterin noch eine psychologische Betreuungsperson waren anwesend. Zudem sprach niemand wirklich Englisch", kritisiert er.

Stellungnahme der Polizei

Seitens der Landespolizeidirektion Wien heißt es dazu: "Die Polizei wurde informiert, dass eine Kindesabnahme durch zwei Gerichtsvollzieher erfolgt. Zusätzlich war der Leiter des Gerichtsvollzugs des OLG Wien anwesend. Da mit massivem Widerstand zur rechnen war, wurde die Polizei zur Assistenzleistung angefordert. Gemäß § 26 (Abs. 2, Exekutionsordnung) haben die Polizisten nur das getan, worum sie von den Justizbeamten ersucht wurden. Die Polizei ist nicht berechtigt, Verhältnismäßigkeits-Erwägungen anzustellen, d.h. ob die Abnahme des Kindes verhältnismäßig ist. Die Verantwortung für die generelle Rechtmäßigkeit der Amtshandlung liegt ausschließlich im Bereich der Justiz. Die Polizeibeamten haben mit der in diesem Fall erforderlichen Körperkraft die Abnahme des Kindes durchgeführt."

Beziehung zwischen den Eltern zerrüttet

Die Beziehung zwischen dem Vater und der Mutter des Neunjährigen dürfte ziemlich zerrüttet sein. Die Eltern lebten – getrennt voneinander – im Raum Los Angeles. Der US-Amerikaner kümmerte sich um Andrew, dieser durfte einmal pro Woche seine Mutter sehen. Auch schwere Vorwürfe gegen die Mutter stehen im Raum: Sie soll laut dem Vater im Rotlicht- und Drogenmilieu verkehren.

Derzeit befindet sich Andrew an einem unbekannten Ort, er wurde noch nicht in die USA ausgeflogen: "Ich habe bei Gericht beantragt, dass der Aufenthaltsort des Kindes bekannt gegeben werden muss. Außerdem habe ich ein Protokoll der zuständigen Polizeiinspektion angefordert und werde auch eine Maßnahmen-Beschwerde einbringen", erklärt der Jurist, der die Rückführung noch in letzter Minute stoppen will.

