Bursch fackelte beim Pommes machen Küche ab

Die Lust auf "Fritten" trieb einen 15-Jährigen in Wien-Hernals am Freitagabend an den Herd. Er traute sich zu, die Pommes Frites selbst zuzubereiten.

Diese Annahme sollte er im Angesicht dessen, was dann geschah, vielleicht nochmal überdenken. Denn nicht nur die Pommes wurden - den Fotos nach zu urteilen - etwas verkohlt, die ganze Küche sieht jetzt alles andere als appetitlich aus.

Leichte Verbrennungen

Aus bisher noch unbekannter Ursache begann das Öl samt Erdäpfelsticks zu brennen. Der Teenager bemerkte das Feuer sofort und unternahm den Versuch, die Flammen selbst zu löschen. Dabei zog er sich leichte Verbrennungen an den Unterarmen zu, die Flammen wüteten weiter.

Wirklich helfen konnte dann nur noch die Berufsfeuerwehr Wien. Die Florianis wurden gegen 19.45 Uhr alarmiert und rückten mit Atemschutz an.

Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, entstand an der Küche Totalschaden. Die Wohnung konnte noch am selben Abend wieder begehbar gemacht werden, weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

