Caritas hilft mit Aktion Familien beim Schulstart

330.000 Kinder und Jugendliche in Österreich (rund 19 Prozent) leben in einkommensarmen Familien. Bis zum 7. September können daher in den Wiener Second-Hand-Läden der Caritas, den carlas, am Mittersteig 10 (Margareten) und in der Steinheilgasse 3 (Floridsdorf) wieder preisgünstige Schulartikel erworben werden.

Auch dieses Jahr wird ein großes Sortiment an Schulsachen um wenig Geld angeboten. Stifte ab 10 Cent, Mappen, Schultüten (ab 3 Euro), Schultaschen (ab 5 Euro), Lineale, Turnbeutel, Malkästen, Federpennale ab 1 Euro, aber auch Kinderbekleidung, Kuscheltiere und Schreibtische können ab sofort günstig erworben werden. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht.

Schulbeginn als finanzielle Herausforderung

"Für viele Familien bedeutet der Schulbeginn eine echte finanzielle Herausforderung", betont Klaus Schwertner, Caritas-Generalsekretär der Erzdiözese Wien. "Wir wissen: Bildung ist die beste Armutsprävention für Kinder, daher wollen wir diese Familien zum Schulstart speziell unterstützen!"



In den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach leistbaren Schulartikeln in den carlas immer enorm. "Wir sammeln daher weiterhin alles, was im Laufe eines Schuljahres benötigt wird. Ihre Spende hilft dabei doppelt: Familien in Not werden unterstützt und der Erlös aus dem Verkauf wird wiederum für soziale Projekte der Caritas eingesetzt – wie etwa bei der Beschäftigung von langzeiterwerbslosen Menschen in den carlas selbst", so Schwertner. Auch für die diesjährige Aktion werden in den carlas noch Spenden angenommen.





(cz)