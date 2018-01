Achtung, Christbaum fäällt...!

Sieben Wochen und zwei Tage zierte der prächtige 25 Meter große und 70 Jahre alte Nadelbaum aus Vorarlberg den Wiener Rathausplatz. Die feierliche Illuminierung erfolgte am 18. November 2017.

Umfrage Haben/hatten Sie zu Hause einen Christbaum? Nein, nie. Unnötiger Brauch. Die armen Tannen.

Ja, klar

Seit ich nicht mehr bei Mama wohne, nein

Jedes Jahr anders - je nach Laune

Nein, macht zu viel Dreck

Nein. Ich feiere Weihnachten nicht.

Ja, einen aus Plastik

Habe einen echten im Garten stehen

Achtung, Baum fällt!

Am Freitag wurde Wiens offizieller Christbaum schließlich gefällt. Ohne viel Tamtam, Abschiedsfeier oder in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Häupl, der die Tanne in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten brachte.

"Heute" war beim Fällen mit der Kamera dabei. Das Ergebnis sehen Sie im Video oben.

Nachdem die prächtige Tanne von ihren Lichterketten befreit und abtransportiert wurde, soll sie am 17. März beim Vorarlberger Funken-Fest beim Lebensbaumkreis „Am Himmel“ in Wien-Döbling feierlich verbrannt werden.

Die Bilder vom Fällen

Christbaum fäääält

(mp)