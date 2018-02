Cool! Conchita trällert am Eistraum "Happy Birthday"

310.000 Wiener sowie nationale und internationale Gäste ließen sich heuer bereits vom 23. Wiener Eistraum begeistern – ein deutlicher Besucheranstieg im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Ob traumhafte 8.000 m² Eisfläche und –wege durch eine malerische Parklandschaft, das außergewöhnliche Ambiente oder die köstliche Gastronomie – auf dem Wiener Rathausplatz beeindruckt das einmalige Gesamtangebot täglich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland.



Conchita Wurst schickt vom Wiener Eistraum ein Happy Birthday um die Welt



Anlässlich des 60. Geburtstages der Austrian Airlines gibt Conchita Wurst am Samstag, 17. Februar, um ca. 15 Uhr live beim Wiener Eistraum ein Geburtstagsständchen der ganz besonderen Art zum Besten. In einem weltumspannenden Musikprojekt wird die Song Contest-Gewinnerin gemeinsam mit internationalen MusikerInnen das Lied "Happy Birthday" neu interpretieren. Die Darbietungen der Musiker aus sechs verschiedenen Städten werden auf einem Screen auf dem Rathausplatz vorgestellt, gleichzeitig wird der gesamte Event per Livestream auf den Facebook-Seiten von Austrian Airlines und Conchita Wurst ausgestrahlt.

Alle Infos zum Wiener Eistraum unter www.wienereistraum.com

(Red)