Crystal-Meth: Tobende in Döbling aufgeflogen

Bewohner eines Hauses in der Boschgasse (Döbling) hatten am Faschingssamstag um 6.10 Uhr früh die Polizei gerufen, weil es in einer Wohnung zu ungewöhnlicher Zeit ungewöhnlich laut her ging.

Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, öffnete eine 31-jährige Frau, die umgehend begann, die Polizisten wüst als A****löcher zu beschimpfen. Mehrere Abmahnungen nutzen jedoch nichts, die Tobende mußte fixiert werden.

Dann die Überraschung: Bei der Nachschau in der Wohnung fanden die Polizisten – sie hatten inzwischen Verstärkung inklusive Suchtmittelspürhund angefordert – Cannabis und auch die gefährliche Labordroge Crystal Meth in größeren Mengen.

Zudem wurden ein Schlagring und ein Elektroschocker entdeckt. Gegen die Frau wurde ein sofortiges Waffenverbot verhängt sowie mehrere Anzeigen erstattet.