Das sagen Nachbarn zu der vermuteten Brandstiftung

In der Hasnerstraße in Wien-Ottakring schossen kurz nach Mitternacht am Sonntag plötzlich Flammen aus einem Gebäude. Panische Mieter riefen um Hilfe, Flammen und Rauch hatten die Flucht über das Stiegenhaus unmöglich gemacht. Ein Mann konnte sich nur mit einem Sprung aus dem Fenster retten, die übrigen Bewohner wurden von den Einsatzkräften gerettet.

Schnell meldete sich der Mieter der Wohnung zu Wort, in der der Brand ausgebrochen war. Und seine Aussage legt den Verdacht nahe, dass seine Lebensgefährtin das Feuer ausgelöst haben könnte. Der 46-Jährige war mit seiner gleichaltrigen Freundin in Streit geraten, hatte sich dann schlafen gelegt und war vom Feuer geweckt worden.

Rund eine Stunde später nahm die Polizei die Frau in einem Lokal auf der Ottakringer Straße fest, sie hatte Feuerzeugbenzin dabei und bei ihr wurde eine Alkoholisierung von 2,22 Promille gemessen. Gegenüber "Heute" geben nun Nachbarn an, dass die Frau für heftige Streitigkeiten im Wohnhaus bekannt gewesen sei und dass man befürchtet habe, dass früher oder später "etwas passiert".



Ein Bild der Verwüstung am Brandort. (Quelle: Video 3)

(red)