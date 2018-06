Dealer attackierte Kunden bei U3 mit Pfefferspray

Der Gesuchte hatte sich am 28. März in der Mieselstraße in Wien-Penzing mit einem 29-Jährigen zu einem Drogengeschäft getroffen. Gegen 12.40 Uhr zückte der mutmaßliche Dealer jedoch einen Pfefferspray und attackierte sein Opfer damit.

Anschließend entriss der Gesuchte dem 29-Jährigen 20 Euro und flüchtete in Richtung der U-Bahnstation Johnstraße. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West unter der Telefonnummer 01/31310-25120 oder der Durchwahl 25800.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)