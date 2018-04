Staus am Mittwoch 04. April 2018 16:50; Akt: 04.04.2018 16:58 Print

Kurden-Demo legt Verkehr in Wiener City lahm

Am Mittwochnachmittag demonstrieren in Wien Hunderte gegen die türkische Beteiligung an den Kämpfen in Afrin. Staus sind zu erwarten.