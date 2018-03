Tausende bei Demo gegen Rassismus erwartet

Bei einer Demonstration anlässlich der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" werden am Samstag 10.000 Teilnehmer erwartet. Treffpunkt ist der Resselpark vor der Karlskirche, um 15 Uhr geht es von dort aus über die Lothringerstraße und Kärntner Straße zum Ring. Über den Ring geht es zum Burgtheater und weiter zur Löwelstraße, den Ballhausplatz und Heldenplatz. Durch die Hofburg und den Michaelerplatz sowie die Reitschulgasse, die Augustinerstraße geht es zur Operngasse. Von dort queren die Demonstranten den Ring und ziehen über die Friedrichstraße und den Karlsplatz zurück zum Resselpark, wo gegen 20 Uhr die Schlusskundgebung vorgesehen ist.

Die "Plattform für eine menschliche Asylpolitik" kritisiert in ihrem Aufruf zur Kundgebung die Abschiebungen nach Afghanistan und verurteilt die Beteiligung von Burschenschaftern in der türkis-blauen Regierung. "Wir zeigen am Samstag das andere Österreich und demonstrieren für eine Welt ohne Rassismus, Faschismus, Krieg und Unterdrückung, gegen den Angriffskrieg gegen Afrin und die Bombardierung von Ost-Ghouta", heißt es weiter.

Verzögerungen im Verkehr

Im Zuge der Demonstration werden Sperren der der betroffenen Straßenzüge erwartet. Die Polizei wird den Verkehr lokal umleiten. Vor allem die Sperre der Ringstraße dürfte für erhebliche Verzögerungen sorgen. "Wir raten den Autofahrern die Wiener City und speziell den Ring und die Zweier-Linie großräumig zu umfahren. Als Ausweichmöglichkeit bietet sich der Gürtel an. Auch die Wiener Linien werden speziell im Bereich der Ringlinien und der City-Buslinien sowie der Vienna-Ring-Tram von Sperren und Kurzführungen betroffen sein", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.



(Grafik: Plattform für menschliche Asylpolitik)

