Die Wildstyle & Tattoo Messe kommt nach Wien

Man muss kein Auto mit den Augenhöhlen ziehen können, um Gefallen am bunten Treiben der Wildstyle & Tattoo Messe zu finden. Wer sich aber gar nicht für extravaganten Körperschmuck erwärmen kann, muss allerdings mit Scheuklappen durch die Stadthalle laufen. Der Event verspricht Tätowierungen wohin das Auge reicht und wartet zugleich mit einem ausgefallenen Show-Programm auf.

Highlight unter den heurigen Künstlern ist Lucky Diamond Rich, der sich hochoffiziell (und vom Guinness Buch der Rekorde abgesegnet) als meisttätowierter Mensch der Welt bezeichnen darf. Peckerl bedecken hundert Prozent seiner Haut. Auf der Bühne demonstriert er seine Fähigkeiten im Schwertschlucken und Kettensägen-Jonglieren.

The Swing Shift Sideshow, Kiros Hadgu - The Twisted Man und The Lord Insanity geben sich ebenfalls die Ehre. Nähere Infos zu Acts und Programm finden Sie auf der offiziellen Website des Events.

Die Wildstyle und Tattoo Messe 2018 findet am 14. und 15. April 2018 in der Halle E der Wiener Stadthalle statt. HIER gibt's Tickets für die Messe.

(lfd)