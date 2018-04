Praterstern: Die ersten "saufen" schon

Ab 15 Uhr soll auf einem der größten Verkehrsknotenpunkte Wiens eine kleine Party gefeiert werden. Zum letzten Mal soll die Freiheit ausgekostet werden, Alkohol am Praterstern trinken zu dürfen. Ab Freitag ist nämlich Schluss damit!

Umfrage Halten Sie ein Alkoholverbot auf dem Praterstern für eine gute Maßnahme? Ja, das ist längst überfällig.

Nein, das bringt doch nichts

Schon, aber das alleine ist zu wenig.

Dazu habe ich keine Meinung.

Populismus der SPÖ

Über 800 Personen sagten beim Facebook-Event zu. Die ersten fanden sich schon kurz vor Mittag auf Praterstern zusammen. Die meisten davon waren Mitglieder der Partei "Wien Andas".

Ihnen geht es aber nicht um den Spaß: Mit mehreren Kisten Bier bewaffnet wettern sie gegen den "Populismus" der SPÖ. Josef Iraschko, KPÖ-Bezirksrat in der Leopoldstadt, meint zum Beispiel, dass er noch nie auf dem Praterstern angerempelt wurde.

Viel ausrichten werden sie wohl nicht können: Ab Freitag tritt die neue Regelung in Kraft. Danach sollte man sich am Praterstern eher nicht mit einem Bier in der Hand blicken lassen. Wer mit einer "Hüsn" erwischt wird, muss bis zu 70 Euro blechen.

(slo)