Die kleine Lucy kam im Rettungswagen zur Welt

Fast 30 Grad Hitze hatten die Stadt am Feiertag am Donnerstag im Griff. Ganz Wien strömte ins Freibad. Dann setzten bei der hochschwangeren Silvia im Kongreßbad (Ottakring) plötzlich die Wehen ein. Die Johanniter waren schnell vor Ort, fuhren mit der Schwangeren im Rettungswagen in Richtung Krankenhaus. Aber das Baby hatte es besonders eilig. Dann ging alles ganz schnell.

Sanitäterin Daniela: "Der Kopf war schon zu sehen!"

"Wir mussten kurz vor der Rudolfstiftung anhalten, da bereits der Kopf des Babys zu sehen war", berichtet die ehrenamtliche Rettungssanitäterin Daniela Weismeier-Sammer. Gemeinsam mit den Notfallsanitätern Thomas Spring und Stephan Sammer betreute sie die Mutter. Die Geburt verlief sehr schnell und ohne Komplikationen.

Exakt um 16.43 Uhr erblickte die kleine Lucy im Rettungswagen das Licht der Welt. Dann kam der erste Schrei – und ließ die Mitglieder des Rettungsteams erleichtert aufatmen. Die kleine Lucy konnte der überglücklichen – und jetzt zweifachen – Mutter Silvia übergeben werden.

"Wir heißen Lucy herzlich willkommen und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute!", so das Johanniter-Team unisono. Lucy ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3.185 Gramm, sie und ihre Mama sind wohlauf!

(gem)