Dieb schlug Autoscheiben in Wien ein

Mehrere Streifenwagen rückten am Freitag in die Schickanedergasse an. Der Grund: Ein Zeuge verfolgte einen Mann, der offenbar kurz zuvor die Scheibe eines Autos eingeschlagen hatte.

Nach kurzer Zeit konnte der Verdächtige angehalten werden. Bei einer Durchsuchung fand man mehrere Gegenstände vor, die auf einen Diebstahl hindeuteten. So zum Beispiel mehrere Geldbörsen, Kreditkarten und Schlüssel.

Bereits amtsbekannt



Während die Polizisten mit dem Mann beschäftigt waren, meldete sich bei der Dienststelle eine weitere Person, die angab, Opfer eines Autoeinbruchs geworden zu sein. Aufgrund der Gegenstände, die beim 35-Jährigen gefunden wurden, konnte er auch in diesem Fall beschuldigt werden.

Der Mann war bereits amtsbekannt - unter anderem wegen Autoeinbruchs. Er wurde festgenommen, eine U-Haft wurde in Aussicht gestellt. Außerdem besteht gegen ihn eine fremdenrechtliche Festnahmeanordnung zur Außerlandesbringung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(slo)