Diebe erbeuten in Wiener Luxushotel Glock-Pistole

Das Duo hatte es gezielt auf ein Hotelzimmer im Ritz Carlton am Schubertring 5 in der Wiener City abgesehen. Am Nachmittag des 2. Februar schlugen die Verdächtigen zu: Unbemerkt drangen die schwarz gekleideten Männer in einen Raum ein und packten teuren Schmuck, Bargeld und Kreditkarten sowie eine Glock-Pistole in schwarze Taschen. Danach flüchteten die Unbekannten, wurden dabei aber im Hotel von Überwachungskameras gefilmt.

Die Männer sind laut Polizei zwischen 30 und 35 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß, beide hatten zur Tatzeit schwarze Jacken an und trugen Kappen. Wer kennt das Duo? Hinweise (auch anonym) bitte an die Polizei unter: dieser Mail-Adresse oder telefonisch unter +43/1/24 836-985026

(pet)