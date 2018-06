Diebes-Duo inflagranti beim 20. Coup erwischt

Die beiden geborenen Serbinnen (26 und 36 Jahre alt) waren den Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) verdächtig vorgekommen, als sie in einer Bank am Elterleinplatz (Hernals) ein auffälliges Verhalten zeigten.

Daraufhin observierten die Fahnder das verdächtige Duo und folgten ihm über mehrere Bankfoyers und eine Fahrt mit der Straßenbahn bis zum Richard Wagner-Platz (Ottakring), wo sie sich die Frauen abermals in ein Bankfoyer begaben.

Dort spionierte das Duo "erfolgreich" eine 90-jährige Frau aus, die am Bankomaten eine größere Summe Geld behoben hatte und verfolgten die Pensionistin bis in ein Bekleidungsgeschäft am Schuhmeier Platz. Kurz nachdem die Verdächtigen dem Opfer die Geldbörse aus ihrer Tasche entwendet hatten, klickten die Handschellen.

Nach weiteren Ermittlungen der ARGE-Taschendiebstahl stehen die beiden Serbinnen im Verdacht, auf ähnliche Art und Weise weitere 19 Diebstähle begangen zu haben. Zudem soll die 36-jährige bereits seit 2016 aktiv gewesen sein und in öffentlichen Verkehrsmitteln Geldbörsen gestohlen haben.

Insgesamt dürfte dem diebischen Duo ein Schaden von 45.000 Euro nachzuweisen sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.



(red)