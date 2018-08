Gefilmt: Fremder fährt mit Rad des Besitzers davon

David M. (41) ist Wiener, sein eigentliches Zuhause sind aber die Berge. Dass der passionierte Mountainbiker beim Kauf des Drahtesels nicht gespart hat, versteht sich von selbst: Um so schmerzhafter der Verlust des fast 2.000 Euro teuren Geräts.

Gezielter Einbruch?

Am 5. August (auf Videoüberwachungsaufnahmen zu sehen) betrat ein Unbekannter das Gebäude Am Kaisermühlendamm 107 (Donaustadt) und verließ es wieder mit dem Rad des 41-Jährigen. Das Diebstahlopfer erzählt: "In den letzen beiden Jahren – seit das Gebäude fertiggestellt wurde – sind immer wieder Räder gestohlen worden. Meistens betraf es den Fahrradraum, nun sogar aus dem Kellerabteil." Auffällig ist, dass alle anderen Kellerabteile verschont geblieben sind.

Jemand aus der Nachbarschaft?

Ist der Bestohlene ausgespäht worden? Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass der Unbekannte bereits zwei mal zuvor am selben Tag das Gebäude betreten hat, wie M. schildert. Er hat seine Schlussfolgerungen jedenfalls gezogen: "Es würde mich nicht überraschen, wenn er aus der Nachbarschaft käme."

Eine Diebstahlanzeige und Schadensmeldung hat David M. bereits erstattet. Er macht sich jedoch keine allzu großen Hoffnungen, dass er sein Fahrrad jemals wieder sehen wird…





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: