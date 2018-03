Diese Kleider waren einmal Männerhemden

"Ach schau, das war ja eine Hose", hört Designerin Cloed Priscilla Baumgartner oft von ihren Kundinnen und freut sich jedes Mal darüber. Die gebürtige Schweizerin entwirft für ihr Wiener Model-Label "Milch" Frauenkleider aus pensionierten Herrenanzügen. "Wir kaufen der Volkshilfe jährlich zwei Tonnen Kleidung ab und verarbeiten diese zu neuen Kollektionen", erzählt die Modemacherin.

Hochwertige Stoffe werden zerpflückt und zusammengenäht



Vor 20 Jahren stolperte die heute 46-Jährige erstmals über einen Stapel alter Herrenhosen und wagte sich mit eigenen Schnittmustern an die hochwertigen Stoffe. Seither produziert sie mit ihrem Team Kleider, Röcke, Blusen, Kappen und Westen und verkauft die außergewöhnlichen Kreationen in ihrem Online-Shop. Die 100 Prozent nachhaltige und fair produzierte Kleidung soll in Zukunft aber nicht nur in Kleiderschränken von Frauen hängen. "Wir arbeiten an ein paar Herrenmodellen. Es gibt bereits ein Herren-Shirt aus Hemdresten", so Baumgartner.

Workshops für Neo-Designer



Wer schon immer einmal selbst zum Nähkästchen greifen wollte, kann sich im "Milch"-Workshop als Modemacher versuchen. "Wir zeigen den Teilnehmern wie sie mit Hilfe unserer Schnittmuster ein paar Modelle ganz einfach selbst nähen können." Ein weiteres Merkmal, welches die Kollektionen von Baumgartner so besonders macht. "Jedes Teil von uns ist ein Einzelstück. Die Modelle werden zwar nach bestimmten Schnittmustern genäht, jedoch sind sie immer aus einem anderen Stoff."