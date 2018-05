Diese Winzer rittern um den Wiener Weinpreis

Am 26. Juni werden bei einer Gala im Festsaal des Rathauses wieder die besten Weine Wiens gekürt und mit dem Wiener Weinpreis ausgezeichnet. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Produkte, die aus den Anbaugebieten der Bundeshauptstadt gewonnen wurden.

Umfrage Trinken Sie gerne Wiener Wein? Ja, der Wiener Wein ist fein!

Nein, der kommt mir nicht ins Glaserl rein!

Wein? Nein!

2,63 Mio. Liter: 2017 gab es eine Rekordernte



Das Jahr 2017 war hier für die 145 Wiener Winzer ein besonderer Anlass zur Freude, denn mit 2,63 Millionen Liter konnte die größte Ernte seit 21 Jahren verzeichnet werden. Damit präsentieren die heimischen Weinbaubetriebe heuer wieder eine Vielfalt an Top-Weinen in gewohnt hoher Qualität, die ihren Siegeszug um die Welt machen und in keinem nationalen wie internationalen Top-Restaurant fehlen dürfen. Sehr zur Freude der Fachjury, die im Rahmen dieses 14. Wiener Weinpreises 431 eingereichte Weine verkostete, bewertete und daraus sowohl die Finalisten wählte, wie auch letztlich die Sieger bestimmen wird.



Natürlich kommen auch alle Weinliebhaber in den Genuss der ausgezeichneten Weine, denn während des Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz vom 30. Juni bis 2. September kann eine Auswahl der Weinpreis-Sieger an einem eigenen Stand verkostet werden.



Der Wiener Wein

Die innerhalb der Stadtgrenzen produzierten Wiener Weine sind zugleich Wahrzeichen und Kulturgut. Für die große Vielfalt, angefangen beim Grünen Veltliner über Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Wiener Gemischter Satz DAC, Zweigelt, Blauer Burgunder bis hin zu internationalen Rotwein-Sorten, bilden Boden, Klima und die große Leidenschaft der Winzer in Wien ideale Bedingungen.



145 Betriebe bewirtschaften insgesamt 640 Hektar Rebfläche. Der Anteil der biologisch bepflanzten Fläche wurde von 2017 mit 150 Hektar auf mittlerweile 156 Hektar erweitert und wird von 21 Betrieben bestellt. Acht Bezirke stellen die gesamte Anbaufläche, (Döbling, Floridsdorf, Liesing, Favoriten, Hernals, Ottakring, Hietzing und Donaustadt) die zu 4/5 mit Weißwein- und 1/5 mit Rotweinsorten bebaut wird.



Das sind die Finalisten 2018

Heuer haben 67 Betriebe ihre Weine für die Wiener Landesweinbewertung 2017 in der Landwirtschaftskammer Wien eingereicht und insgesamt 431 Weine wurden von einer Fachjury verkostet: 322 Weißweine, 11 Roséweine, 67 Rotweine, 10 Schaumweine, 11 Alternative Weine und 10 Traubensäfte.

75 Finalisten in 15 Kategorien haben es in die Finalverkostung geschafft:









(Red)