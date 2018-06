Dieser Wohlfühltag bringt ein Stück Normalität

"Ich habe mir extra die Haare gefärbt, damit der neue Schnitt gut zur Geltung kommt", erzählt Karin M. Die 55-Jährige, die seit neun Monaten im "Obdach Gänsbachergasse" wohnt, hat sich extra auf den von "Obdach Wien" organisierten Wohlfühltag vorbereitet. Karin schaut positiv in die Zukunft: "Meinen letzten Wohlfühltag hatte ich, als ich vor einiger Zeit auf Kur war. Das hat mir gut getan. Man kann darüber weinen, dass man ein Problem mit der Wirbelsäule hat oder man kann sich darüber freuen, dass man die Möglichkeit hat, etwas dagegen zu tun", sagt Karin.

Karin (55): "Kein Luxus, aber eine Chance"

Karin hatte bis vor vier Jahren einen Job und einen Partner. "Damals war Geld kein Problem", so Karin. "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich einmal keine eigene Wohnung haben werde – ich hätte gelacht." Dann ging die Beziehung in die Brüche, die Rückenschmerzen wurden schlimmer. "Ich wurde delogiert", erzählt Karin. Jetzt hat Karin ihr Zimmer im Obdach Gänsbachergasse: "Es ist kein Luxus, aber eine Chance", so Karin. Sie wünscht sich wieder eine eigene Wohnung: "Dann werde ich auch meine Bekannten einladen können."

Obdach Wien-Leiterin: "Wenn man Wohnung verliert, wird Normalität zum Luxus"

Einen Tag lang konnten sich 35 obdach- und wohnungslose Frauen so fühlen, wie es für viele andere alltäglich ist. Je nach Wunsch bekamen sie eine neue Frisur, ein neues Make Up und ein schönes neues Outfit. "Obdach Wien" organisierte den Wohlfühltag Ende Mai unter dem Motto "einen Tag lang Normalität ermöglichen". "Wenn man seine Wohnung verliert, wird der Alltag zum Kampf und Normalität zum Luxus", sagt die Leiterin des Tageszentrums für obdachlose Frauen "Obdach Ester" Kibar Dogan.

Am Wohlfühltag kümmerten sich jedenfalls zwei Friseurinnen und zwei Visagistinnen sowie eine professionelle Fotografin vier Stunden lang im Übergangswohnhaus Kastanienallee um die Frauen. Alle Infos unter www.obdach.wien

(gem)