Dieses Eis gibt es nur mit Ausweis

Spritzer, Gin, Bier und Jägermeister als Eissorte? Klingt komisch, schmeckt aber! Im Lokal "Nineteen" am Döblinger Gürtel in Wien kommt neben dem klassischen Eissorten auch hochprozentiges in den Becher.

"Heute" wagte sich an die eiskalte Versuchung. Vor der Bestellung heißt’s aber Ausweiskontrolle: Für das alkoholhaltige Eis von "Sweet Hell" muss man Volljährig sein. Dann geht’s auch schon an die Geschmacksnerven. Eine Kugel (1,70 Euro) vom Spritzer-Eis "Kalter Michl" entspricht einem weißen Spritzer und schmeckt auch so. Beim Wien-Gin-Eis heißt’s mit Vorsicht genießen: Denn den Alkohol schmeckt man nicht stark heraus. Beim Jägermeister-Eis aber dafür umso mehr.

Wodka-Lemon und Jacky-Cola

Wie genau der Alkohol in das süße Eis kommt bleibt aber ein Geheimnis des Herstellers. In den nächsten Wochen sollen noch Wodka-Lemon und Jacky-Cola folgen. Na dann, Prost!

