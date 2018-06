LIVE: "Disability-Parade" sorgt für Staus in Wien

"In einem bunten Umzug treten Menschen mit und ohne Behinderungen für die Schönheit von Vielfalt und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ein". So beschreiben die Organisatoren die PowerParade, die am Donnerstag in Wien stattfindet. Es ist die erste Disability Pride Parade Österreichs.

Ab ca. 11.00 Uhr sind die rund 3.000 Teilnehmer von Felderstraße/Rathausplatz über Landesgerichtsstraße – Auerspergstraße – Museumstraße – Museumsplatz – Babenbergerstraße – Burgring – Burgtor zum Heldenplatz unterwegs sein.

Um 13.15 wollen die Teilnehmer eine gemeinsame Herzkette bilden und damit einen Weltrekordversuch wagen. Bei Hände werden zu einem halben Herzen geformt, durch das "Andocken" an einen anderen Menschen entsteht ein Herz.

Programm am Heldenplatz bis 22.00 Uhr

Am Heldenplatz treten gehörlose DJs auf und gehörlose Menschen übersetzen die Musik-Acts in Gebärdensprache. Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderungen treten auf der Bühne auf: Delfine aus Sollenau, Keiner Trio / Ciara Moser, Ich bin Aktiv/Gruppe Smile, Brani/Gebärdenmusik, Heartworker, Rock-O-Ton, caxinguele Trommler, Mike Ottis, Papermoon, Monkeys of Earth.

Stau vorprogrammiert

Während der Demo werden je nach Verlauf Zweierlinie und Ring gesperrt werden. Staus werden laut ÖAMTC auf Zweierlinie und Ring selbst, sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt – etwa Burggasse, Lerchenfelder und Josefstädter Straße nicht ausbleiben.

Auch die Straßenbahnen der Ringlinien werden betroffen sein. Die Clubexperten empfehlen, großräumig auszuweichen bzw. auf U-Bahnen umzusteigen.

Die Staupunkte:

Zweierlinie (Verbindung Donaukanal - Stadtpark - Schwarzenbergplatz - Karlsplatz - Getreidemarkt)

Ring ab Urania

Rennweg

Prinz-Eugen-Straße

Wiedner Hauptstraße

Rechte Wienzeile

Burggasse

Untere Donaustraße

Praterstraße

Franz-Josefs-Kai

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)