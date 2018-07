"Habe nichts gestohlen" 07. Juli 2018 11:12; Akt: 07.07.2018 11:12 Print

22-Jähriger bricht in Hütte ein und macht Nickerchen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei am Freitag in Wien-Döbling: Nach dem Einbruch in eine Kleingartenhütte machte es sich ein 22-Jähriger darin bequem und schlief ein.