Dominic Thiem hält die Ameisenbären auf Trab

Verletzungsbedingt muss Tennis-Star Dominic Thiem derzeit pausieren – die Zeit nutzte er gestern für einen Besuch im Tiergarten Schönbrunn in Wien-Hietzing. Immerhin hat er hier seit 2016 ein Patentier: Ameisenbärin Ilse!

Dominic Thiem im Zoo Schönbrunn in Wien. (Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) Dominic Thiem im Zoo Schönbrunn in Wien. (Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc)

Die Ameisenbären zählen zu den absoluten Lieblingstieren des 24-Jährigen. "Ich habe Ameisenbären vor einiger Zeit in Südamerika gesehen und die haben mir richtig getaugt. Deshalb habe ich ihre Patenschaft übernommen", erzählt das Tennis-Ass. Ilse zu füttern, war für ihn ein besonderes Erlebnis. Ganz ohne Scheu schleckte Ilse aus dem Becher in Thiems Hand Mehlwürmer und ein Joghurt-Eidotter-Gemisch und holte sich sogar ein paar Streicheleinheiten von ihm ab. "Es war unglaublich, ich habe über die Ameisenbären etwas gelernt und sie gefüttert. Es war super."

Danach ging es zu den Panzer-Nashörnern. Nashorn-Weibchen Sundari durfte sich über eine Extraportion Bananen aus der Hand des Tennisprofis freuen. Den Tiergarten Schönbrunn kennt Thiem von klein auf. Schon als Kind war er oft zu Besuch. "Ich war schon in einigen Zoos auf der ganzen Welt, aber Schönbrunn ist für mich natürlich der schönste. Er ist groß und dennoch mitten in Wien. Wenn ich Zeit habe, komme ich immer gern her."



