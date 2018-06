Endet Cevapcici-Festival wieder im Chaos?

Einen neuen Versuch wagt man am heutigen Sonntag im Donaupark: Zum zweiten Mal werden Balkan-Fans in die Donaustadt eingeladen, um beim Cevapcici-Festival teilzunehmen. Im Jahr zuvor endete das Fest in einem Chaos.

Besser vorbereitet

"Nur" 5.000 Teilnehmer kündigten sich damals für das Festival auf Facebook an. Am Ende stürmten über 30.000 Leute den Donaupark. Viel zu viel für die Veranstalter. Lange Wartezeiten und viel zu wenig Essen vor Ort. Das sorgte für Unmut bei den Gästen. Projektleiter Ali Saedi meint dazu: " Letztes Jahr sind wir von den vielen Besuchern förmlich überrannt worden. Unsere Grill-Gastronomen sind mit den Cevapcicis nicht nachgekommen"

Dieses Jahr soll alles anders laufen. Man habe sich offenbar besser vorbereitet und sei auf alles gefasst. Für die passende Stimmung soll Dejan Lazarevic sorgen. Ein Star der serbischen Trompetenszene. Auch Tanzgruppen und moderne Bands aus dem Balkan sollen die Besucher bei Laune halten, falls es vielleicht doch etwas länger dauert, während man auf seine Cevapcici wartet.

(slo)