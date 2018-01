Drama am Gürtel: Gaffer verärgern die Polizei

Schreckliche Szenen am Montagnachmittag in Rudolfsheim-Fünfhaus: Am Neubaugürtel auf Höhe der Hütteldorfer Straße stirbt eine junge Frau (19), nachdem sie von einem Lastwagen überrollt wurde. Lesen Sie hier mehr dazu!

Schaulustige erzürnen die Polizei

Während die Rettungskräfte vergeblich versuchten, das Leben der Frau zu retten, begann auch die Polizei ihre Arbeit. Sie wurde jedoch von einer großen Zahl an Schaulustigen behindert, die ungeniert versuchten, mit ihren Smartphones zu fotografieren und zu filmen.

Die Situation wurde so schlimm, dass die Polizei das Areal großräumig absperren und die Passanten wegweisen musste. Auch einige Auffahrunfälle gehen auf das Konto der Gaffer.

Bei rot oder grün?

Bei der Aufarbeitung des Unfalles versuchen die Ermittler nun zu klären, ob die Frau bei rot oder grün auf dem Zebrastreifen unterwegs war. Dazu wollen die Beamten einige Augenzeugen befragen.

(red)