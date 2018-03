Drei Männer prügeln Opfer und rauben es aus

Am 25. November 2017 ist es am Franz-Josefs-Kai zu einem Raub gekommen. Drei Männer attackierten einen 25-Jährigen, schlugen ihm ins Gesicht und durchwühlten seine Umhängetasche. Die Brille des Opfers ging dabei ebenfalls verloren. Der Mann wurde leicht verletzt, die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Augarten-Brücke.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Hilfe erbeten

Es konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden. Die Wiener Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Zentrum Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

Personeneschreibung: Männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt, ungefähr 160 bis 170 cm groß, sie sprachen Deutsch mit südländischem Akzent.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)