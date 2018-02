Drei Profi-Langfinger am Praterstern gefasst

Am Donnerstag gegen 14 Uhr konnte die Polizei die drei Georgier direkt nach einem Ladendiebstahl am Praterstern festnehmen. "Im Zuge der Aufarbeitung der Straftat stellte sich heraus, dass es sich bei den Festgenommenen um Serientäter handeln dürfte", so Polizei-Pressesprecher Paul Eidenberger.

Und sogar fleißige Serientäter! Den drei Männern werden derzeit nicht weniger als 15 Fälle von gewerbsmäßigem Diebstahl in diversen Drogeriemärkten zur Last gelegt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei in etwa 6.000 Euro. Die Verdächtigen befinden sich in Haft.

(ck)