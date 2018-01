Drei Serien-Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ist es Ermittlern des Landeskriminalamts Wien (Gruppe Karall) in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelungen, drei mutmaßliche Einbrecher (31, 31, 30) festzunehmen. Das Pech des Trios: Nach mehreren Einbrüchen in Wien-Josefstadt und Wien-Alsergrund lagen die beamten bereits auf der Lauer.

"Im Zuge einer Observation konnten die Tatverdächtigen bei einem Einbruch im Bereich der Nussdorfer Straße beobachtet werden. Die drei Männer wurden schließlich in Wien-Brigittenau festgenommen", berichtet Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst.

Die Ermittler konnten Diebesgut und Einbruchswerkzeug, welches die Tatverdächtigen in Mülltonnen entsorgt hatten, sicherstellen. Die drei Tatverdächtigen sind nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den drei Männern um Serien-Täter handelt.

(ck)